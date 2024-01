Söder trifft von der Leyen in Brüssel

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist am Dienstag in Brüssel zu einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammengetroffen. Von der Leyen empfing den CSU-Vorsitzenden am Abend im Kommissionsgebäude. Söder wollte mit von der Leyen dort unter anderem über die Migrationspolitik sowie energiepolitische Fragen sprechen. Auch die im Juni anstehende Europawahl dürfte zentrales Thema sein. Anschließend wollte Söder bei einem Neujahrsempfang in der Bayerischen Vertretung eine Rede halten.

© dpa-infocom, dpa:240123-99-723050/2