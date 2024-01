Streit zwischen mehreren Familien: 14-Jähriger in U-Haft

Ein 14-Jähriger soll in Bad Kötzting (Landkreis Cham) einen 17-Jährigen zunächst mit einem Messer und später mit einer Glasflasche angegriffen und verletzt haben. Er sitzt seit Dienstag wegen des Verdachtes auf ein versuchtes Tötungsdelikt in Untersuchungshaft, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Dienstag. Der Verletzte kam nach dem Vorfall am Montag zwischenzeitlich ins Krankenhaus, konnte es mittlerweile aber wieder verlassen. Drei weitere Menschen seien bei der Auseinandersetzung ebenfalls leicht verletzt worden.

Zuvor war es den Angaben zufolge zu einem Streit zwischen mehreren Familien gekommen. Der 14-Jährige soll den anderen Jugendlichen bei dem Streit mit einem Messer angegriffen haben, das dieser abwehrte. Dabei wurde der 17-Jährige an der Hand verletzt. Später trafen die beiden wieder aufeinander und der Jüngere verletzte den Älteren mit einer Glasflasche im Gesicht.

© dpa-infocom, dpa:240123-99-722603/3