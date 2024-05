Senior auf Rolltreppe geschubst und bestohlen

Ein Unbekannter hat einen 85-jährigen Mann in Fürth auf einer Rolltreppe geschubst und ihm seine Geldbörse gestohlen. Der Senior sei am Montag auf der Rolltreppe vom U-Bahnverteiler zum Hauptbahnhof gefahren, als sich ein Unbekannter an seinen hinteren Hosentaschen zu schaffen machte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als sich der Senior demnach umdrehte, wurde er von dem Unbekannten geschubst. Der 85-Jährige fiel laut Polizei zu Boden und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Der Unbekannte sei mit dem Geldbeutel des Seniors geflüchtet. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

