Schuhabdruck überführt Apothekendiebe

Mithilfe eines Schuhabdrucks hat die Kriminalpolizei Regensburg Verdächtige eines Apothekendiebstahls ermittelt. Ein Beamter habe bei einem Mann passendes Schuhwerk zur Schuhspur am Tatort erkannt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zwei Männer räumten die Tat später ein. Die Polizei ermittelte gegen das Duo unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls.

Am Donnerstagabend waren zunächst Unbekannte in einer Apotheke in Regenstauf (Landkreis Regensburg) eingebrochen. Die Täter gelangten den Angaben zufolge über eingeschlagenen Fensterscheiben in den Innenraum und entwendeten dort mehrere Tausend Euro sowie Medikamente. Unter anderem fanden die Ermittler in der Apotheke die Schuhspur. Ein Hinweis brachte die Beamten auf einen 24-jährigen Mann. In seiner Wohnung fielen dem Beamten dann die Schuhe bei einem Bekannten des Tatverdächtigen auf. Die Ermittler durchsuchten die Wohnung und fanden dort laut Polizei das Diebesgut.

