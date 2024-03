Ein Autofahrer ist in Oberbayern gegen einen Baum gefahren und dabei gestorben. Der 26 Jahre alte Mann sei bei dem Unfall bei Marktl (Landkreis Altötting) in der Nacht auf Sonntag noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen, sagte ein Sprecher der Polizei. Demnach war er aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und dann gegen den Baum geprallt. Er befand sich laut Sprecher alleine in dem Auto. Die Ermittlungen dauerten an.

