Schlossurlaub im Salzkammergut: Fünf Übernachtungen für zwei Personen zu gewinnen

Das Schlosshotel Mondsee ist ein Ort der nicht nur Geschichte atmet, sondern auch kulinarische Höhepunkte, Wellnesserlebnisse und viele Outdoor- Abenteuer bietet. Die Heimatzeitung verlost fünf Übernachtungen für zwei Personen.



Ein Schlosshotel in Klostermauern, nur fünf Gehminuten vom türkisfarbenen Mondsee entfernt, herrlich ruhig und doch mitten im Ort gelegen, das ist das Schlosshotel Mondsee im Salzkammergut. Wer im Urlaub auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen ist, der ist in Mondsee genau richtig. Schließlich blickt das Schlosshotel und ehemalige Kloster auf eine über tausendjährige Geschichte zurück.



Das Kloster Mondsee wurde bereits im Jahr 748 gegründet, befand sich schon im Besitz von Napoleon und der gräflichen Familie von Wrede, später Almeida, und wurde 2001 als Hotel eröffnet. Seit 2014 wird das Schlosshotel Mondsee von Gerald Kienesberger & Hanni Schweighofer geführt und bietet Urlaubsgästen die Möglichkeit, in herrschaftlichem Ambiente zu übernachten.



Die Zimmer überraschen mit kleinen Schätzen und Besonderheiten und verbinden moderne Ausstattung mit einer historischen Note. Highlight sind die sechs exklusiven Suiten.





Österreichische Küche mit internationalen Einflüssen





Kulinarisch werden Gäste im Restaurant Benediktus und dem Frühstücks- und Sommer-Restaurant Culinaro mit österreichischer Küche verwöhnt, verfeinert durch internationale Einflüsse und Köstlichkeiten aus dem Alpe-Adria-Raum. Die sprichwörtliche „Cherry on Top“ ist die Castello Bar & Lounge mit exklusiver Weinkarte und Cocktails aus der Region.



Auch das Monasterium SPA bietet eine echte Besonderheit. In der Sauna schwitzt man vor einer der ältesten Mauern des Gebäudes. Ein Fitnessraum, das Gewölbebad, Ruhebereiche, drei Saunen, der „silence room“ mit Infrarotliege, Massagen sowie ein Day Spa Angebot für Erwachsene runden das Wellness-Programm ab.



Auch Sportler kommen im Salzkammergut auf ihre Kosten. Ob sie auf einem der zehn umliegenden Plätze golfen, beim Windsurfen am Mondsee die Wellen reiten, im wärmsten See des Salzkammerguts schwimmen oder per Rad die Landschaft erkunden, das MondseeLand bietet für jeden Geschmack das Richtige.





So können Sie an der Verlosung teilnehmen





In Zusammenarbeit mit dem Schlosshotel Mondsee (www.schlossmondsee.at) verlost die Heimatzeitung fünf Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Halbpension. Rufen Sie bis Sonntag, 5. Mai, unter ✆ 0137/822703024 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Mondsee sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse auf unser Tonband.

− swo

Den Aufenthalt im Hotel Schneeberger in der Wildschönau (Verlosung vom 13. April) hat Stefan Griesbeck aus Nittendorf gewonnen.