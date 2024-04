Schlägerei vor Diskothek: Versuchtes Tötungsdelikt?

Nach einer Schlägerei in Regensburg ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein 16-Jähriger wurde festgenommen, weil er zusammen mit drei weiteren jungen Männern auf zwei andere eingeschlagen und eingetreten haben soll, teilte die Polizei mit. Die beiden Opfer kamen in der Nacht zum Samstag in ein Krankenhaus.

Die Gruppen sollen vor einer Diskothek in Streit geraten sein. Als Polizisten hinzukamen, flüchteten die mutmaßlichen Täter und nur der 16-Jährige konnte festgenommen werden. Bei der Festnahme wehrte sich der junge Mann und verletzte zwei Beamte leicht. Videokameras zeichneten die Tat auf und ergaben laut Polizei den Verdacht des versuchten Tötungsdelikts.

