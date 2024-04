Versuchtes Tötungsdelikt im Regensburger Discoviertel: Suche nach Tätern

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einer Schlägerei im Regensburger Diskothekenviertel in der Nacht auf Samstag wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Ein 16-jähriger Verdächtiger wurde bereits gefasst, nach drei weiteren wird noch gesucht.









Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtet, hatte sich in der Nacht auf Samstag gegen 1.45 Uhr im St.-Peters-Weg in Regensburg ein Streit zwischen mehreren Personen entwickelt. Die Polizei geht davon aus, dass vier Personen auf zwei weitere eingeschlagen und getreten hätten. Als zufällig Polizeibeamte vorbeikamen, seien die Täter geflohen. Ein 16-jähriger Deutscher konnte noch vor Ort festgenommen werden. Für die anderen Verdächtigen sei eine Fahndung gestartet worden.





Tat von Überwachungskamera aufgezeichnet





„Ein Verletzter befindet sich in stationärer Behandlung, der zweite konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden“, berichtet die Polizei am Samstagnachmittag. Die Tat sei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden. Als die Ermittler die Aufzeichnung sichteten, habe sich für die Polizei der Tatvorwurf des versuchten Tötungsdeliktes ergeben, heißt es in der Pressemitteilung des Präsidiums.



Erhalten Sie Nachrichten aus Ihrer Region direkt in WhatsApp



Weiter berichtet die Polizei, dass sich der 16-Jährige bei seiner Festnahme derart vehement gewehrt habe, dass „Zwangsmittel“ angewendet werden mussten. Zwei Polizisten seien leicht verletzt worden. Neben dem Vorwurf des versuchten Tötungsdeliktes beschäftigt sich ermittelt die Polizei gegen den Minderjährigen auch, weil er sich zur Nachtzeit im Diskothekenviertel aufgehalten hatte.





Täterbeschreibung und Zeugenaufruf





Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 0941/5062888 um Hinweise aus der Bevölkerung zum Tatablauf und zu den Tätern. Die drei noch flüchtigen Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

- Tatverdächtiger 1: männlich mit schlanker Statur, ca. 1,85 Meter groß, etwa 20 Jahre alt. Er trug ein helles Oberteil unter einer dunklen Jacke sowie eine helle Hose und schwarze Schuhe.



- Tatverdächtiger 2: männlich mit schlanker Statur, ca. 1,85 Meter groß, etwa 20 Jahre alt. Er habe kein Bart, habe dunkle kurze Haare und trug eine dunkle Lederjacke sowie eine helle Hose und schwarze Schuhe. Auffällig sei eine Umhängetasche gewesen.



Tatverdächtiger 3: männlich mit schlanker Statur, zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er trug einen Vollbart, ein schwarzes Basecap sowie ein schwarzes Oberteil mit der hellen Aufschrift „BOSS“ unter einer dunklen Lederjacke. Außerdem hatte er eine dunkle Hose und schwarze Schuhe an.

− cav