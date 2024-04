Sattelauflieger brennt: A9 zeitweise voll gesperrt

Wegen eines brennenden Sattelaufliegers war die Autobahn 9 vor dem Dreieck Holledau (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) am Freitag zeitweise voll gesperrt. Durch die Löscharbeiten und die starke Rauchentwicklung sei die Sicht auch auf der Gegenfahrbahn beeinträchtigt gewesen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Sattelzugs konnte den Auflieger am Freitagmorgen rechtzeitig abkoppeln und sich in Sicherheit bringen.

Die A9 Richtung Nürnberg war für rund 30 Minuten gesperrt. Richtung München wurde um 8.15 Uhr ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Die Aufräumarbeiten sollten am Mittag beendet werden.

© dpa-infocom, dpa:240419-99-734674/2