Ein Mann ist nach einem Brand in seiner Wohnung in Niederbayern im Krankenhaus gestorben. Der 82-Jährige habe eine schwere Rauchvergiftung erlitten, an der er nun gestorben sei, teilte die Polizei am Freitag mit.

Ursache für den Brand am vergangenen Samstag in Postmünster (Landkreis Passau) soll ein technischer Defekt gewesen sein. Die Einsatzkräfte hatten den Schwerverletzten am Samstag in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240419-99-734451/2