Robert Maier Architekten für neues Reischacher Rathaus ausgezeichnet

Das Reischacher Rathaus vom Büro „Robert Maier Architekten“ ist als Projekt schon ausgezeichnet worden. −Fotos: Rainer Taepper, mgb

Für das neue Reischacher Rathaus ist das Büro „Robert Maier Architekten“ bereits ausgezeichnet worden, nun haben die Neuöttinger bei den internationalen Architizer A+Awards wieder abgesahnt.



In der Kategorie „Best Public Projects Firm“ (Bestes Unternehmen für öffentliche Projekte) holten sich Robert Maier und seine Kollegen den ersten Platz bei einer öffentlichen Abstimmung.



Die Architizer A+Awards bezeichnen sich selbst als „das größte Preisverleihungsprogramm für Förderung und Würdigung der besten Architektur des Jahres“ mit einem weltweiten Publikum von 400 Millionen Menschen. Dabei werden Architekten und ihre Projekte aus aller Welt in diversen Kategorien ausgezeichnet – von einer Expertenjury und in einer öffentlichen Abstimmung.



Bei letzterer haben „Robert Maier Architekten“ in ihrer Kategorie nun den ersten Platz belegt. Zuvor hatten sie es bei den Awards mit dem Reischacher Rathaus (Lkr. Altötting) in der Kategorie „Government & Civic Buildings“ (Regierungs- und öffentliche Verwaltungsgebäude) schon in die Top 5 geschafft.





„Unglaubliche Auszeichnung für unser Büro

“



Die Freude bei den Neuöttingern ist groß. Der Preis „stellt eine unglaubliche Auszeichnung für unser Büro und damit auch stellvertretend für die Baukultur in unserer Region und Bayern dar“, erklärte das Architekturbüro gestern in einer Mitteilung.



Die Neuöttinger haben demnach in der Region schon diverse Projekte realisiert, wie etwa das Kraftwerk in Töging am Inn, die Kinderkrippe Unterneukirchen oder die Erweiterung der Berufsschule Mühldorf. Derzeit werde für den Landkreis Rottal-Inn der neue Zentralbauhof und für die Stadt Neuötting die Sanierung und Erweiterung der Max-Fellermeier-Schule realisiert.



Über ihr Selbstverständnis schreibt das Büro in der Mitteilung: „Unsere Architektur ist verwurzelt in unserer Kulturlandschaft mit seiner reichen Bautradition. Der respektvolle Umgang mit unserer gebauten Umgebung und die innovative und zeitgemäße Fortentwicklung ist für uns ein wesentlicher Bestandteil unserer Architektur. Natürliche Materialien und Handwerkstechniken überführen wir in eine zeitgemäße Formensprache.“

− mgb