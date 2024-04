Rettungsübung: Bergwacht seilt 300 Menschen ab

Berge-Übung an der Seilbahn am Ochsenkopf - Ein Retter der Bergwacht Bayern klettert eine Stütze der Seilbahn hinauf. - Foto: Pia Bayer/dpa

Helferinnen und Helfer der Bergwacht „retten“ im Fichtelgebirge mehr als 300 Menschen aus einer neuen Gondelbahn. Doch es ist nur eine Übung.

Es ist kein Ernstfall - aber eine wichtige Übung, um in Notfällen gewappnet zu sein: Helferinnen und Helfer der Bergwacht haben am Samstag in Bischofsgrün (Landkreis Bayreuth) bei einer Großübung einen Schaden an der neuen Gondelbahn am Ochsenkopf simuliert: Stillstand der Bahn, die Gondeln voll besetzt. Mehr als 300 Menschen müssen aus den viele Meter über den Boden schwebenden Gondeln gerettet werden.

Die Übung ist nach Worten von Betriebsleiter Andreas Schreyer Teil der Abnahme der Kabinenbahn durch den TÜV Süd und durch die Seilbahnaufsicht der Regierung von Oberbayern. Expertinnen und Experten der beiden Institutionen waren vor Ort, um die Simulation zu beobachten.

Die Retter stiegen an den Seilbahnstützen hoch, gelangten über spezielle Seilfahrgeräte über das Förderseil zu den Kabinen - und seilten die „Fahrgäste“ dann ab. Bei letzteren handelte es sich um Freiwillige, die die Organisatoren per öffentlichem Aufruf gesucht hatten - einschließlich des vorbeugenden Hinweises, dass die Betreffenden frei von Höhenangst und Schwindel sein sollten.

Die Ochsenkopf-Gondelbahn war im Dezember 2023 eröffnet worden, sie ersetzte eine weitaus ältere und wenig komfortable Bahn auf den 1024 Meter hohen Gipfel und ist das ganze Jahr über in Betrieb - im Winter für Skisportler, ansonsten für Wanderinnen und Wanderer. Auf der südlichen Seite des Ochsenkopfs wird derzeit eine weitere Kabinenbahn gebaut.

