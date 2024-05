Reisende müssen auf Tauernautobahn bleiben: Salzburg verhängt Abfahrtssperre

Wer im Mai oder Juni über die Tauernautobahn unterwegs ist, darf diese auf einer Strecke von rund 53 Kilometern nicht mehr verlassen. Denn seit gestern, 8. Mai, gelten bis einschließlich 30. Juni hier mehrere Abfahrtssperren.



Betroffen sind davon alle Autobahnabfahrten zwischen Puch-Urstein und Eben im Pongau. Nur wer ins Bundesland Salzburg möchte, darf auf diesem Streckenabschnitt die Straße wechseln. Auch wer die Autobahn nur zum Tanken verlässt, darf abfahren. Die Asfinag kontrolliert laut einer Pressemittelung des Landes Salzburg Autofahrer.





Sperre gilt rund um die Uhr





Die österreichische Bezirkshauptmannschaft hat solche Abfahrtssperren in Urlaubszeiten bereits in vergangenen Jahren verhängt. Seit 2023 gelten sie rund um die Uhr und nicht wie zuvor für bestimmte Zeiträume. Sie sollen verhindern, dass Reisende bei starkem Verkehr und Stau auf kleinere Straßen ausweichen.





Anrainergemeinden entlasten





Die Anrainergemeinden an der österreichischen A10 sollen so entlastet werden. Stefan Schnöll ist Landeshauptmann-Stellvertreter. Vergangenes Jahr erklärte er in seiner Position als Verkehrslandesrat, dass die Zahl der Reisenden durch die Maßnahme nicht verringert werde. „Wir wollen aber erwirken, dass nicht mehr versucht wird, die Staus unter vermeintlicher Zeitersparnis zu umfahren.“

− mc