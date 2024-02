Reinigungskraft findet Marihuana in Hotelzimmer: 30 Kilo

In einem Hotelzimmer in München hat eine Reinigungskraft eine größere Menge Drogen gefunden. Die Polizei stellte danach bei einer Durchsuchung rund 30 Kilogramm Marihuana sicher, wie sie am Montagabend mitteilte. Wenig später nahmen die Beamten drei mutmaßliche Dealer fest, die in das Zimmer wollten. Ein 32-Jähriger mit Wohnsitz München, ein 25-Jähriger mit Wohnsitz Berlin sowie ein 33-Jähriger mit Wohnsitz Dachau kamen wegen gemeinschaftlichen Handels von Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft.

Nach dem Drogenfund am Samstag stellten die Polizisten zwei Handys sowie einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag sicher. Bei allen Tatverdächtigen wurden die Wohnungen durchsucht. Dabei wurden eine kleine Menge Drogen, ein dreistelliger Bargeldbetrag und ein weiteres Handy sichergestellt.

