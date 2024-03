Reifen von Holztransporter-Anhänger brennt: Hoher Schaden

In Oberfranken ist ein geplatzter Reifen eines Holztransporter-Anhängers in Brand geraten. Ein Waldarbeiter habe dem Lastwagenfahrer am Dienstag geholfen, den Anhänger abzukoppeln, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dadurch sei verhindert worden, dass das Feuer vom Anhänger auf das Fahrzeug übergehen konnte. Der entstandene Schaden wurde von der Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand.

