Razzia in Regensburg: Polizei stürmt Hanfladen mitten in der Altstadt

Die Polizei durchsuchte einen Hanfladen in der Altstadt. Foto: Philip Hell

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag einen Hanfladen in der Regensburger Altstadt durchsucht. Informationen der Mittelbayerischen (Mediengruppe Bayern) zufolge soll die Razzia der Beamten rund vier Stunden gedauert haben.









Gegen 14 Uhr sollen die Beamten in den Laden gestürmt sein. Mit der Waffe im Anschlag, so beschrieb es ein Mitarbeiter vor Ort. Von dem Einsatz kursiert ein Video. Es zeigt vermummte Polizisten in gelben Westen beim Einsatz. Einer der Beamten scheint eine Angestellte des Geschäfts zu beschwichtigen.





Razzia in Regensburg: Suchte die Polizei nach CBD?





Die Polizisten seien auf der Suche nach Cannabidiol (CBD), sagte der Mitarbeiter. CBD ist ein Cannabis-Wirkstoff, der weitaus schwächer ist als herkömmliches Marihuana. CBD darf legal verkauft werden – allerdings nur, wenn es einen THC-Gehalt von unter 0,3 Prozent hat. THC ist eine psychoaktive Substanz. Im Laden werde allerdings sehr darauf geachtet, eben nicht solche Produkte zu verkaufen, betonte der Mitarbeiter im Gespräch mit der MZ.



Lesen Sie auch: Bekommt Regensburg einen Starbucks? Das steckt hinter dem Gerücht



Der mehrstündige Einsatz habe ihn Umsatz in niedriger vierstelliger Höhe gekostet, vermutet er. Gegen 18 Uhr rückten die Polizisten wieder ab. Ob die Beamten fündig wurden, bleibt offen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums der Oberpfalz war am Abend für eine Stellungnahme nicht mehr zu erreichen.

ph