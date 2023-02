PV-Anlage von Garagendach in Kirchroth gestohlen – 15.000 Euro Schaden

−Symbolbild: Patrick Pleul/dpa

Zwischen dem 17. und 24. Februar wurde in Kirchroth im Landkreis Straubing-Bogen eine Photovoltaik-Anlage vom Dach einer Garage gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.









In der Zeit vom 17.Februar bis 24. Februar wurden im Jakobiweg in Kirchroth von einem Garagendach Solarmodule im Wert von etwa 15.000 Euro entwendet, teilt die Polizei mit.



Der oder die unbekannten Täter näherten sich dem Gebäude vermutlich von hinten über ein Feld und transportierten von dort aus auch die Module ab. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Straubing erbeten.

− nb