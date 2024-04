Prozess: Frau zahlte Millionensumme an angeblichen Hellseher

Vor dem Landgericht München II beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) der Prozess gegen einen Mann, der sich als Hellseher ausgegeben und eine Frau so um eine Millionensumme geprellt haben soll. Mitangeklagt ist die Ehefrau des Mannes. Jahrelang soll das Paar sein Opfer ausgebeutet haben. Dabei nutzen sie den Ermittlern zufolge den Aberglauben der wohlhabenden Frau aus. Sie zahlte seit 2018 nach Angaben der Staatsanwaltschaft fast 1,6 Millionen Euro an den angeblichen Hellseher.

