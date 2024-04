Polizei warnt erneut vor betrügerischen Anrufen im Gebiet Oberbayern Süd

Mit einer aktuellen Warnmeldung will die Polizei Bürgerinnen und Bürger im südlichen Oberbayern auf Trickbetrüger aufmerksam machen. Die Polizei gibt Tipps zum richtigen Verhalten, wenn Betrüger am Telefon sind.









Trickbetrüger versuchen im Moment im südlichen Oberbayern mit Telefonanrufen und frei erfundenen Schock-Geschichten ältere Menschen zur Herausgabe ihrer Ersparnisse und Wertgegenstände aufzufordern. Das teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer aktuellen Warnmeldung am Dienstagmittag mit.





Hinweise der Polizei



Die Polizei gibt folgende Tipps zum richtigen Verhalten, sofern man Opfer eines betrügerischen Anrufs wird:



„Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über ihr Hab und Gut, Ihr Bargeld und Ihre Wertgegenstände. Legen Sie einfach auf!



Legen Sie bewusst auf. Wählen Sie erst dann den Polizeinotruf 110 oder die Telefonnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.



Lassen Sie niemanden in die Wohnung, der sehen will, wo Sie Geld oder Wertgegenstände aufbewahren.“





Eltern, Großeltern und Verwandte informieren





Weiter bittet die Polizei darum, schnellstmöglich Eltern, Großeltern und weitere Angehörige über die Gefahr möglicher Betrugsanrufe von falschen Polizisten, falschen Amtsträgern oder falschen Verwandten zu informieren.

− ame