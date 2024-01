Polizei Oberbayern Süd: 7000 Teilnehmer bei Versammlungen und Konvois in Richtung München

Im gesamten Präsidialbereich Oberbayern Süd ist es ab Montagmorgen zu Verkehrsbehinderungen im Zuge groß angekündigten Protestaktionen der Landwirte gekommen. Insgesamt sich nach Polizeiangaben etwa 7000 Teilnehmer mit zirka 4000 Fahrzeugen an den Versammlungen und Konvois in Richtung München beteiligt.









Bereits am frühen Morgen hätten sich mehrere tausend Meschen mit hunderten von Lkw und Traktoren im gesamten Präsidialbereich versammelt, um sich gemeinsam auf den Weg nach München zu machen oder an entsprechenden Versammlungen in unserer Region teilzunehmen, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.



Teilweise Staus im gesamten Zuständigkeitsbereich





Im Zuge dessen sei es den gesamten Tag über zu lagebedingten Verkehrsbehinderungen mit teilweise Staubildungen im gesamten Zuständigkeitsbereich gekommen. Eine Vielzahl von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, unterstützt von Beamtinnen und Beamten der Bayerischen Bereitschaftspolizei, betreuten in etwa 29 Versammlungslagen mit ca. 7000 Teilnehmern und zählten ca. 4000 Fahrzeuge, die entweder in Konvois in Richtung München eskortiert wurden oder an den Versammlungen teilnahmen.



Teils kleinere Blockaden





Größtenteils hielten sich die Versammlungsteilnehmer an die Beschränkungen, so dass ein polizeiliches Einschreiten nur bedingt erforderlich war, teilt die Polizei am Montagnachmittag mit. Zu kleineren Blockadeaktionen kam es laut derzeitigen Erkenntnissen im Bereich Penzberg, Schongau und Weilheim (alle Landkreis Weilheim-Schongau). Diese hätten jedoch zeitnah aufgelöst werden können.



Bei einer erlaubten Versammlung auf der Autobahn A8 mit zirka 100 Lkw, kam es in der Spitze zu einem Rückstau von bis zu 30 Kilometern. Auf dem Stadtplatz Traunstein kamen in etwa 2000 Teilnehmer, zu einer ebenfalls zuvor angezeigten Versammlung zusammen. Die Versammlung verlief laut Polizei, abgesehen von den lagebedingten Verkehrsbehinderungen, störungsfrei.





Polizei: Im Großen und Ganzen zufrieden





„Insgesamt betrachtet war es ein sehr personalintensiver und fordernder Einsatz mit vielen Einsatzörtlichkeiten im gesamten Präsidialbereich. Im Großen und Ganzen zeigten sich alle Versammlungsteilnehmer kompromissbereit und waren kommunikativ sehr gut erreichbar. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen Bürgerinnen und Bürgern für Ihr Verständnis und Ihre Geduld bedanken!“, resümierte der Gesamteinsatzleiter für das Polizeipräsidium Oberbayern Süd, Polizeivizepräsident Frank Hellwig laut Pressemitteilung.

