Die Polizei hat in Oberfranken einen Rehbock aus dem Netz eines Fußballtors befreit. Das Tier hatte sich am frühen Samstagmorgen auf einem Bolzplatz in Küps (Landkreis Kronach) - womöglich wegen der Dunkelheit - darin verfangen, wie die Polizei mitteilte. Ein Anwohner verständigte die Polizei. Den Angaben nach war das Reh äußerlich unverletzt und rannte nach seiner Rettung davon.

