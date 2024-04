Ein Radfahrer ist im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn gestürzt und mit dem Kopf gegen eine Steinsäule geschlagen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, zog sich der Mann bei dem Unfall in Arnstorf am Freitagabend schwere Verletzungen zu. Laut Polizei war der 40-Jährige ohne Helm mit seinem E-Bike unterwegs. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Weshalb der Mann stürzte, war zunächst unklar.

