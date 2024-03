Photovoltaik-Anlage auf Dach einer Klinik gerät in Brand

Auf dem Dach einer Fachklinik in Oberfranken ist die Photovoltaik-Anlage in Brand geraten. Alle Patientinnen und Mitarbeitenden des Hauses Immanuel in Thurnau (Landkreis Kulmbach) seien während des Feuers am Dienstagmittag ins Freie gebracht worden, teilte die Klinikleitung mit. Schätzungsweise 100 Personen seien betroffen gewesen, sagte Klinikleiter Gotthard Lehner der Deutschen Presse-Agentur. Ein Solarmodul sei in Brand geraten, die Ursache sei bisher unklar.

Die Feuerwehren aus der nahen Umgebung hätten die Flammen schnell gelöscht, teilte die Klinikleitung mit. Alle Patientinnen konnten nach kurzer Zeit wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Der Klinikbetrieb sei nicht beeinträchtigt gewesen, hieß es.

Die Fachklinik Haus Immanuel ist eine Rehabilitationseinrichtung mit 60 Plätzen, die auf die Behandlung alkohol- oder medikamentenabhängiger Frauen spezialisiert ist. Sie wird von der Stiftung des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbands (DGD) betrieben.

© dpa-infocom, dpa:240319-99-393593/2