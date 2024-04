Parteien bereiten sich in Augsburg auf die OB-Wahl 2026 vor

Zwei Jahre vor der Kommunalwahl im Frühjahr 2026 sortieren sich in Bayerns drittgrößter Stadt die ersten Parteien bereits für den Kampf um die Macht im Rathaus. Am Donnerstag kündigten die Grünen an, dass Martina Wild dann erneut als Oberbürgermeister-Kandidatin ins Rennen gehen will. Wild landete 2020 als OB-Bewerberin auf dem dritten Platz und ist seitdem in der schwarz-grünen Rathauskoalition Zweite Bürgermeisterin und Bildungsreferentin.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) hatte bereits im vergangenen Sommer erklärt, dass sie sich bei der nächsten Wahl um eine zweite Amtszeit bewerben werde. Weber hatte sich vor vier Jahren in der Stichwahl gegen den SPD-Bewerber Dirk Wurm deutlich durchgesetzt, nachdem CSU-Oberbürgermeister Kurt Gribl nicht mehr angetreten war.

