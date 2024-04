Parkplatz blockiert: Mann greift Paketzusteller in Amberg an

Streifenwagen mit Blaulicht - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. - Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Ein 46-jähriger Mann ist in Amberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) auf einen Paketzusteller losgegangen, der auf dem Parkplatz des Geschäftsmannes stand. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stand der 21-jährige Paketbote am Mittwochabend auf dem Parkplatz des anderen Mannes. Dieser war darüber dermaßen verärgert, dass er den Fahrer körperlich anging und dessen Brille im Wert von 200 Euro beschädigte. Außerdem trug der 21-Jährige blutige Wunden im Gesicht und Schürfwunden davon. Der Geschäftsmann muss sich jetzt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

