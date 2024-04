Tote Frau in einem Bachbett entdeckt - Der abgesperrte Fundort einer Toten im Werbach in Iphofen. - Foto: Heiko Becker/dpa

Der Leichnam einer tot in einem Bachbett im unterfränkischen Iphofen gefundenen Frau soll am Dienstagvormittag obduziert werden. Das sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Die Ermittler erhoffen sich dadurch Hinweise darauf, warum die 47-Jährige starb. Die Umstände ihres Todes sind bisher unklar. Ein Verbrechen schließt die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen aber aus. Ein Passant hatte die Frau am Montag entdeckt.

