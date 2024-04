Nürnbergs Trainer Fiel: „Die Tabelle lügt ja nicht“

Wird es für den 1. FC Nürnberg im Saisonendspurt nochmal eng? Vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn warnt Torwart Carl Klaus.

Nürnbergs Trainer Cristian Fiel kann die Warnung seines Torwarts Carl Klaus im Endspurt der 2. Fußball-Bundesliga nachvollziehen. Der Schlussmann hatte nach dem 0:2 am vergangenen Samstag gemahnt, dass man „schleunigst punkten“ müsse, „sonst wird’s kribbelig“. Fiel meinte vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn am Freitag (18.30 Uhr/Sky): „Die Tabelle lügt ja nicht, und du wirst wahrscheinlich noch den einen oder anderen Punkt brauchen.“ Das Ziel der Franken müsse aber ohnehin sein: „Ich will es so angehen, dass wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen.“

Der „Club“ hat mit 37 Zählern fünf Spieltage vor dem Saisonende nur noch sechs Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Die Nürnberger sind zugleich seit vier Spielen sieglos. „Wir wollen torgefährlich sein, wir wollen Tore schießen“, verkündete Fiel am Donnerstag.

© dpa-infocom, dpa:240418-99-722609/2