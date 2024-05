Nürnberg verpflichtet Eishockey-Profi Heigl aus München

Nürnberg holt einen jungen Eishockey-Profi nach Franken. Der Nachwuchsnationalspieler kommt von einem Liga-Rivalen.

Die Nürnberg Ice Tigers haben Thomas Heigl für die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Der 21 Jahre alte Stürmer kommt vom Liga-Rivalen EHC Red Bull München. In Franken erhält er einen Dreijahresvertrag, wie die Nürnberger am Mittwoch bekanntgaben.

Heigl spielte in der abgelaufenen Saison leihweise vor allem für den ESV Kaufbeuren in der DEL2. Für München stand er in 13 DEL- und fünf Champions-League-Partien auf dem Eis. Der gebürtige Bad Tölzer nahm an zwei U20-Weltmeisterschaften und einer U18-Weltmeisterschaft teil.

