Fahrprüfer bei Unfall während Führerscheinprüfung verletzt

Bei einem Unfall während einer Führerscheinprüfung ist ein Fahrprüfer in Schwaben verletzt worden. Ein 19-jähriger Prüfling war mit einem Fahrschulwagen am Mittwoch in einer Linkskurve der B16 bei Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) aus unklaren Gründen ins Schleudern geraten. Die 26-jährige Fahrlehrerin griff ans Lenkrad, konnte der Mitteilung der Polizei zufolge jedoch nicht mehr verhindern, dass das Auto in den Gegenverkehr geriet.

Trotz eines Ausweichversuchs eines entgegenkommenden 31 Jahre alten Fahrers auf die andere Fahrbahn, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Wagen. Das Fahrschulauto kam dann in einer Wiese links von der Straße zum Stehen, der 31-Jährige lenkte wieder nach rechts auf seine Spur und konnte dadurch einen weiteren Unfall verhindern.

Der 40 Jahre alte Fahrprüfer im Fahrschulwagen kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. An beiden beteiligten Autos wird der Schaden auf etwa 35.000 Euro geschätzt, wie es hieß. Die B16 war zur Unfallaufnahme komplett gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240508-99-962606/2