Schaulustige beobachten am Montagabend von einer Brücke aus den Wasserstand. Der Inn führt aufgrund andauernder starker Regenfälle in Tirol und Bayern momentan sehr viel Wasser. −Foto: dpa

Nach tagelangem Regen steigen die Wasserstände an einigen Flüssen im Süden des Freistaats. Nachdem am Montag vor allem der Inn betroffen war, rechnet der Hochwassernachrichtendienst am Dienstag auch an der Donau mit steigenden Pegeln. Wir haben alle aktuellen Infos und Entwicklungen im Newsblog.