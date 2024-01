Der Bauernverband trägt seinen Frust über die Bundesregierung seit der Vorweihnachtszeit auf die Straße. Unzählige Landwirte beteiligten sich bundesweit an einer Aktionswoche, um auf ihre Lage aufmerksam machen . Nun stehen am Mittwoch die nächsten Proteste an – auch in Niederbayern und Oberbayern. Es betrifft vor allem Autobahnen.



Lesen Sie hier in unserem Blog alles zu den Protesten und den daraus folgenden Behinderungen auf den Straßen: