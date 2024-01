Ein Toter bei Frontalzusammenstoß von Laster und Auto

Frontalzusammenstoß bei Tittling - EInsatzkräfte sind an der Unfallstelle an der B85 im Einsatz. - Foto: Markus Zechbauer/zema-medien.de/dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B85 in Niederbayern ist ein Mensch tödlich verletzt worden. Bei Tittling im Kreis Passau seien am Dienstagabend ein Auto und ein Lastwagen zusammengeprallt, bestätigte ein Polizeisprecher der Zeitung „Passauer Neue Presse“. Das Auto sei aus bislang unbekannten Gründen auf die linke Fahrspur gekommen. Ein bei dem Unfall entstandener Brand konnte gelöscht werden. Die B85 ist zur Bergung des Lasters in beide Richtungen gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240131-99-815251/2