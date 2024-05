Neuer erklärt ersten Gegentreffer: Kleiner Maulwurf im Platz

Zwei späte Tore von Real Madrid verhindern ein deutsches Finale in der Champions League gegen Dortmund. Bayern-Keeper Manuel Neuer erklärt das erste Gegentor gegen Real Madrid, das das Aus einleitet.

Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer brilliert lange im Champion-League-Halbfinale gegen Real Madrid, doch dann unterläuft dem Keeper des FC Bayern München ein Fehler. Beim Treffer zum 1:1 durch Joselu in der 88. Minute schätzt er die Flugbahn des Balls falsch ein und leitet so die 1:2-Niederlage ein. Es sei extrem bitte für ihn, sagte der 38-Jährige nach dem Halbfinal-Aus am Mittwochabend. „Ich muss sagen, dass ich den Ball anders erwartet habe, eher Richtung Brustkorb. Der ist dann einen Tick höher gegangen und damit habe ich nicht gerechnet, dass da ein minimaler Maulwurf drin war in dem Platz“, sagte Neuer beim Streamingdienst DAZN. „Dieses 1:1 ist brutal.“

Der FC Bayern hatte nach dem 2:2 im Hinspiel die entscheidende Partie in Madrid trotz 1:0-Führung mit 1:2 verloren. Der in Stuttgart geborene ehemalige Bundesliga-Spieler Joselu erzielte nach dem Ausgleich in der ersten Minute der Nachspielzeit auch den zweiten Treffer zum Sieg für Real. „Dass man so hier ausscheidet mit der Schlussphase mit dem 1:0 noch bis zur 85. Spielminute, ist extrem bitter. Wir waren schon mit einem Schritt in London gewesen, haben uns im Finale gesehen und da fehlen einem echt die Worte“, sagte Neuer.

Durch die Niederlage nach dem 2:2 im Hinspiel kommt es am 1. Juni im Wembley-Stadion nicht zur Neuauflage des Finals von 2013 gegen Borussia Dortmund, das sich am Vortag gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt hatte.

