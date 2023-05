Nationalpark Steigerwald hilf nicht nur dem Klimaschutz

Steigerwald - Nationalpark Steigerwald. - Foto: picture alliance / Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Ein Nationalpark im Steigerwald würde laut einem neuen Fachgutachten dem Klimaschutz helfen, das Artensterben eindämmen und die Wirtschaftskraft der Region ankurbeln. «Ein Buchenwald-Nationalpark Steigerwald würde die alpinen Ökosysteme im Nationalpark Berchtesgaden und die Bergmischwälder im Nationalpark Bayerischer Wald in idealer Weise ergänzen. Er würde eine Lücke im Verbund deutscher Waldnationalparke schließen und zur Erfüllung internationaler Verpflichtungen beitragen», sagte der Autor der Studie, der Geo-Botaniker Hans Knapp, am Freitag bei einem Ortstermin im Steigerwald. Die Grünen im bayerischen Landtag hatten Knapp mit der Erstellung des Gutachtes beauftragt.

«Ein Nationalpark würde die Region als grünes Herz von Franken aufwerten, Synergien mit dem Naturpark Steigerwald generieren, Impulse für nachhaltige sozio-ökonomische Entwicklung insbesondere im Tourismus setzen sowie regionale Identität und Heimatbewusstsein stärken», betonte Knapp. Ein Nationalpark könne die Funktionen der Waldökosysteme sichern, ihre Resilienz stärken und ihre Anpassung an den Klimawandel ermöglichen. «Er wäre damit auch ein Beitrag zum ökosystembasierten Klimaschutz.»

In Bayern gibt es neben dem Nationalpark im Bayerischen Wald auch einen Nationalpark in Berchtesgaden. Im April 2018 hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer langen Debatte entschieden, dass es auf absehbare Zeit keinen dritten Nationalpark geben werde. Die Idee stammte von seinem Vorgänger Horst Seehofer und hatte in den zur Diskussion stehenden Gebieten - darunter der Spessart, die Rhön, der Steigerwald und die Donau-Region - viele Diskussionen zwischen Kritikern und Befürwortern ausgelöst.

Dagegen fordern die Grünen seit 2008 einen Nationalpark im Steigerwald. «Knüpfen wir im Steigerwald endlich an die beiden bayerischen Erfolgsgeschichten Bayerischer Wald und Berchtesgaden an. Bayern hat einen weiteren Brutkasten für mehr Artenvielfalt verdient», sagte Fraktionschef Ludwig Hartmann. Franken habe zudem einen Wirtschaftsmotor verdient, der den Tourismus ankurbele und neue Wertschöpfung für die Region generiere. «Ein Nationalpark Steigerwald als Tourismusmagnet bringt bedeutende Vorteile für die Menschen vor Ort mit. Die Söder-Regierung sollte den Fränkinnen und Franken endlich auch einen Nationalpark zugestehen und damit den dritten bayerischen Nationalpark im Steigerwald einrichten.»

