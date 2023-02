Nach zweiter Flucht: Wie sicher sind Bayerns Gerichte?

Innerhalb von wenigen Wochen ist zwei Angeklagten die Flucht aus bayerischen Gerichten gelungen: Erst vergangenen Montag entkam ein 47-Jähriger in einer Verhandlungspause durch ein Fenster aus dem Coburger Landgericht, im Januar sorgte ein geflohener Mörder in Regensburg für Schlagzeilen. Vorfälle wie diese werfen die Frage auf, ob die bayerischen Justizgebäude ausreichend geschützt sind. Unsere Zeitung hat sich bei verschiedenen Landgerichten in Bayern erkundigt, ob die jüngsten Geschehnisse den Gerichten Anlass zur Sorge geben.

