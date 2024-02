Nach Polizeiaufruf: Besitzer von Eheringen gefunden

Nachdem die Polizei Fotos von zwei bei einer Fahrzeugkontrolle beschlagnahmten Eheringen veröffentlicht hatte, haben sich die Besitzer gemeldet. Das Paar stamme aus dem Raum Köln, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Mittwoch hatte die Behörde Fotos der Goldringe veröffentlicht, die im Oktober in einem Auto nahe Hunderdorf (Landkreis Straubing-Bogen) gefunden worden waren. Wie die Ringe abhandengekommen sind, müsse noch ermittelt werden, sagte eine Polizeisprecherin.

Beamte entdeckten bei der Verkehrskontrolle damals 50 Kilogramm Gold, knapp eine halbe Million Euro Bargeld sowie Schmuck. Der 60 Jahre alte Fahrer und seine 42-jährige Beifahrerin wurden wegen Geldwäscheverdachts festgenommen. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen. Einer Polizeisprecherin zufolge befinden sich die beiden in Untersuchungshaft.

