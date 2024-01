Saloons und Hotels liegen in Trümmern, doch der „American Dream“ in Eging am See (Landkreis Passau) lebt fort: Nach dem verheerenden Brand vom Wochenende will die Westernstadt Pullman City im Frühjahr wieder ihr volles Programm anbieten. Politiker aller Parteien unterstützen den Wiederaufbau – und fordern mitunter Staatsmittel, um die Schäden in zweistelliger Millionenhöhe rasch zu beheben.