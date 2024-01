Nach dem Großbrand: Ministerpräsident Markus Söder besucht Pullman City

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will voraussichtlich am Donnerstag nach Eging am See (Lkr. Passau) kommen, um sich selbst ein Bild vom verheerenden Brand in der Westernstadt Pullman City zu machen.









„Pullman City ist ein beliebtes Ausflugsziel weit über die Grenzen des Landkreises Passau hinaus – und zugleich ein wichtiger regionaler Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor“, sagte Söder der Mediengruppe Bayern. „Der Millionenschaden durch das Feuer ist ein großes Unglück für viele Menschen.“ Söder macht Hoffnung: „Wir werden alle Möglichkeiten prüfen, um den zügigen Wiederaufbau dieses ganz besonderen Freizeitparks positiv zu begleiten.“





Andere Politiker waren schon da





Söder ist nicht der erste Politiker, der Pullman City nach dem Großbrand besucht. Noch am Sonntagabend hatten die SPD-Abgeordneten MdB Rita Hagl-Kehl und MdL Ruth Müller die zu einem Drittel zerstörte Mainstreet begutachtet und dem Betreiber ihre Solidarität ausgesprochen.



Auch die CSU-Landtagsabgeordneten für den Landkreis Passau, Stefan Meyer und Josef Heisl, waren bereits zugegen. Beim Ortstermin forderten sie alle politischen Kräfte auf, für die Westernstadt an einem Strang zu ziehen.