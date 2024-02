Münchens neuer Sporttempel wird im September eröffnet: Einblicke in den SAP-Garden

Der Termin für die offizielle Eröffnung des SAP Gardens in München ist bekannt. Im Herbst geht es los – mit einem besonderen Gastteam aus Nordamerika.



Die neue Sportarena in München wird am 27. September mit einem Spiel des EHC Red Bull München gegen ein NHL-Team eröffnet. Welche Mannschaft aus der besten Eishockey-Liga der Welt im Herbst in den SAP Garden kommt, werde in den nächsten Wochen bekanntgegeben, teilte Red Bull am Montag mit. Nach Informationen des Eishockey-Fachblatts „Eishockey-News“ werden die Buffalo Sabres in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet. Neben dem Showmatch am Freitagabend sind an dem Eröffnungswochenende noch ein Tag der offenen Tür (28. September) sowie zum Abschluss ein Spiel der Basketballer des FC Bayern (29. September) geplant. Der Vorverkauf für das Eishockey- und Basketballspiel startet voraussichtlich im Mai dieses Jahres. Ab Mai können sich alle Interessierten auch für den „Tag der offenen Tür“ auf der Website www.sapgarden.com anmelden.



Seit Monaten wird an dem Stadion im Münchner Olympiapark gebaut, das bis zu 11.500 Zuschauern Platz bieten wird. Bei Eishockeyspielen passen 10.796 Fans in die Arena. Von der neuen Saison an wird der EHC im SAP Garden alle seine Heimspiele austragen, dazu kommen jährlich noch mindestens 20 Heimspiele der Bayern-Basketballer. Auch Breitensportveranstaltungen sind in der Arena und auf den dazu gehörenden drei Eissportflächen vorgesehen.





Ganzjährig nutzbare Eissportflächen für Trainings- und Breitensport





Zum SAP Garden gehören auch drei ganzjährig nutzbare Eissportflächen mit einer Gesamteisfläche von rund 5.400 Quadratmetern, die sowohl für den Trainingsbetrieb als auch für den Breitensport konzipiert sind und autark vom Hauptgebäude betrieben werden können. Neben Eishockey können hier auch olympische Sportarten wie Eiskunstlauf, Shorttrack oder Curling zu Trainingszwecken betrieben werden. Eine der drei Eishallen fasst 600 Zuschauer, die beiden anderen Hallen bieten Platz für jeweils 200 Personen. Der gesamte Gebäudekomplex einschließlich der Hauptspielfläche ist Teil des weltberühmten und geschichtsträchtigen Münchner Olympiaparks und hat eine Brutto-Geschossfläche von mehr als 70.000 Quadratmetern, die Gesamt-Nutzfläche beträgt stattliche 22.500 Quadratmeter.

− dpa/red