Motorradfahrer prallt nach Überholen gegen Baum und stirbt

Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer ist im Landkreis Rosenheim nach dem Überholen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Mann am Samstagmittag auf einer Kreisstraße bei Edling in einer lang gezogenen Kurve ein Auto überholen. Dabei sei er ins Schlingern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum geprallt. Laut Polizei starb der 26-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Polizei habe die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

