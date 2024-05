Kugel durchschlägt Hauswand: Geschoss vermutlich von Jäger

Polizei Blaulicht (Symbolbild) - Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Eine Gewehrkugel hat im niederbayerischen Landkreis Deggendorf eine Hauswand durchgeschlagen. Nach Polizeiangaben vom Sonntag stammt das Geschoss vermutlich aus dem Gewehr eines Jägers, der rund eineinhalb Kilometer von dem Haus in Aholming entfernt auf einen Fuchs geschossen hatte. Der 39 Jahre alte Bewohner habe am Samstagabend vor dem Haus gestanden, als die Kugel einschlug und im Schlafzimmer unter dem Bett landete. Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass die Kugel am Boden abgelenkt wurde und das Haus des 39-Jährigen traf. Beamte stellten das Projektil sowie Gewehr und Munition des Jägers sicher.

© dpa-infocom, dpa:240505-99-920134/3