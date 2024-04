Motorradfahrer im Landkreis Ostallgäu tödlich verunglückt

Ein 63-jähriger Motorradfahrer ist bei Jengen im Landkreis Ostallgäu tödlich verunglückt. Der Mann aus dem Raum Augsburg war am frühen Freitagnachmittag in Richtung Ketterschwang unterwegs. Auf gerader Fahrbahn habe er einen Pkw überholt und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Abend mit. Der 63-Jährige fuhr laut den Angaben zunächst gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen und prallte danach gegen einen Baum. Ersten Ermittlungen zufolge kam es aufgrund eines Fahrfehlers des Motorradfahrers zu dem Unfall. Der 63-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Diese war für zwei Stunden komplett gesperrt.

