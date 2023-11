Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 18-jähriger Motorradfahrer in Neustadt bei Coburg am Samstagabend schwer verletzt worden. Die Polizei ging am Sonntag davon aus, dass ein Autofahrer den Mann übersah, der 18-Jährige stürzte und über die Straße in eine Hecke schlitterte. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 31-jährige Autofahrer blieb unverletzt, der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 10 000 Euro.

