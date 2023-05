Motorradfahrer bei Unfall in Gerzen schwer verletzt - Heli im Einsatz

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag in Gerzen (Landkreis Landshut) bei einem Unfall schwer verletzt worden. −F.: KM

Wie die Polizei berichtet, fuhr er auf der Straße von Meiselsöd in Richtung Plaika und verlor in einem Waldstück die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und rutschte laut Polizei unter einer Leitplanke hindurch.



Bei dem Unfall wurde er laut Polizei schwer verletzt und musste vom Notarzt erstversorgt und schließlich mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Sein Motorrad erlitt einen Totalschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Mehrere Feuerwehren waren vor Ort im Einsatz und regelten den Verkehr.

− kl