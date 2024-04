Mitfavorit Fritz startet souverän in BMW Open: Wieder Regen

Beim Tennisturnier in München sorgt das schlechte Wetter für weitere Verzögerungen. Ein Mitfavorit lässt sich davon nicht beeindrucken - ein anderer muss wegen Regen und Hagel warten.

Titel-Mitfavorit Taylor Fritz ist souverän in das ATP-Tennisturnier von München gestartet. Der an Nummer drei gesetzte US-Amerikaner gewann am Donnerstag im Achtelfinale der BMW Open gegen den spanischen Qualifikanten Alejandro Moro Canas mit 6:3, 6:1. Der Weltranglisten-13. trifft im Viertelfinale nun auf den Briten Jack Draper. Im vorigen Jahr hatte Fritz bei dem Sandplatzevent in der bayerischen Landeshauptstadt das Halbfinale erreicht.

Nach einem Freilos in der ersten Runde hatte der Kalifornier (26) auf seine Partie am Aumeisterweg warten müssen, weil es am Donnerstagmorgen in München erneut regnete. Das Match begann mit zweistündiger Verspätung. Im Anschluss war der dänische Titelverteidiger Holger Rune gegen Daniel Elahi Galan aus Kolumbien gerade mal eine Minute im Spiel, als Hagel einsetzte. Die beiden Kontrahenten flüchteten erst unter große Regenschirme und etwas später ins Clubhaus.

Am Donnerstag standen auch die Matches der deutschen Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (gegen Vorjahresfinalist Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden) und Yannick Hanfmann (gegen Marc-Andrea Hüsler aus der Schweiz) an. Topfavorit Alexander Zverev hatte schon am Mittwoch das Viertelfinale erreicht. Für seinen 7:6 (7:3), 6:2-Erfolg musste der Olympiasieger aber lange warten, vor allem weil sein Spiel zweimal für insgesamt mehr als drei Stunden unterbrochen wurde.

© dpa-infocom, dpa:240418-99-724436/2