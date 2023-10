Millionenschaden nach Scheunenbrand in Oberbayern

Einsatzfahrzeug der Feuerwehr - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Beim Brand einer Scheune und eines Wohnhauses in Oberbayern ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Durch das Feuer in Sulzemoos (Landkreis Dachau) seien auch Fassaden von benachbarten Gebäuden und mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt oder zerstört worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Verletzt wurde den Angaben zufolge durch die Flammen niemand. Eine Polizistin habe sich während des Einsatzes eine Schnittverletzung an der Hand zugezogen, ein Mensch habe zudem einen Schock erlitten. Scheune und Wohnhaus wurden demnach komplett zerstört.

Die betroffenen Anwohner seien während der Löscharbeiten in der Nacht auf Donnerstag im Rathaus der Gemeinde untergebracht und von einem Kriseninterventionsteam betreut worden. Warum das Feuer am Mittwochabend ausgebrochen war, blieb zunächst unklar. Am Donnerstag untersuchten Ermittler der Kripo den Brandort.

© dpa-infocom, dpa:231019-99-619785/3