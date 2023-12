Menschliche Überreste in ausgebranntem Wohnmobil gefunden

In einem ausgebrannten Wohnmobil in Neuhof an der Zenn (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) haben Einsatzkräfte menschliche Überreste gefunden. Zuvor war die Feuerwehr am Freitagabend wegen des brennenden Fahrzeugs alarmiert worden, wie die Polizei mitteilte.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, allerdings brannte das Wohnmobil trotzdem fast bis auf das Fahrgestell nieder. Durch die Flammen wurde auch ein Gebäude in unmittelbarer Nähe an Fassade, Fenstern, Balkon und Dachstuhl beschädigt.

Nach den Löscharbeiten stießen die Einsatzkräfte auf die menschlichen Überreste. Der Kriminaldauerdienst nahm daraufhin Ermittlungen auf. Die Identität der verbrannten Person und die Brandursache waren zunächst unbekannt und sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens liegt laut einer ersten Schätzung der Polizei im sechsstelligen Bereich.

