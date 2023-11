Mehrwertsteuer steigt: So viele Gastro-Betriebe in Bayern müssten schließen

Bereits im Sommer haben Bayerns Gastronomen davor gewarnt, nun sind ihre Befürchtungen wahr geworden: Ab Januar will die Bundesregierung den Satz der Mehrwertsteuer auf Speisen von 7 Prozent wieder auf 19 Prozent erhöhen. Für einige Gastro-Betriebe kommt die Entscheidung einem Todesurteil gleich. „Die Stimmung in den Betrieben ist seit vergangener Woche schrecklich“, berichtet Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga Bayern), der Mediengruppe Bayern. Eine interaktive Grafik mit Daten aus einer Umfrage zeigt, wie viele in den einzelnen Städten und Landkreisen dadurch wohl schließen müssten.