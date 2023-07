Mega-Influencer „Finnel“ aus Oberbayern startet mit „Dorfkinder“-Musikvideo durch

Der Influencer Finnel macht sich in seinem Musikvideo „Dorfkinder“ über Vorurteile gegen das Leben auf dem Land lustig. −Foto: Screenshot Youtube Finnel

Ein „Dorfkinder“-Musikvideo, gedreht zum Teil im oberbayerischen Landkreis Freising, sorgt seit ein paar Tagen für hunderttausende Aufrufe und begeisterte Kommentare im Internet. Gedreht hat das Video der Mega-Influencer „Finnel“, der allein auf der Social Media-Plattform TikTok 4,3 Millionen Follower verzeichnet.









Auf der Videoplattform youtube wurde das Video in den ersten vier Tagen mehr als 1,8 Millionen Mal aufgerufen. Der zweieinhalb Minuten lange Filmclip wurde unter anderem in Wang und Volkmannsdorf im Landkreis Freising aufgezeichnet - dort, wo der Influencer Finnel unter seinem bürgerlichen Namen Finn Lorenzen auch aufgewachsen ist. Mittleweile lebt der junge Mann, der zu den bekanntesten Influencern Deutschlands zählt, in Köln. In dem Musikvideo singt er über seine Kindheit auf dem Land - mitten in Oberbayern.





„Wir sind alle Dorfkinder“





„Wir sind alle Dorfkinder, scheiß auf eure Stadt“, beginnt der Clip mit einer Traktor-Parade. Finnel erzählt darin von wilden Partys, dem Warten an der Bushaltestelle, Moped-Fahrten und frühes Aufstehen. „Der Hof, der Stall, der Acker - das ist unsere Hood“, heißt es, und auch die Feuerwehr und der Kreisliga-Fußball finden ihren Platz. „Wer trinkt denn Wildberry Lillet, hier gibt es Brezen und Helles“, klärt Finnel zudem auf.



Der Influencer Finnel spielt in dem Video mit Klischees und macht sich so auch über die Vorurteile lustig. Auch viele weitere TikTok-Influencer, wie etwa „julesboringlife“ alias Jule Nagel oder „karimjamael“ alias Karim, sind darin zu sehen.





Begeisterte Reaktionen im Internet





Mehr als 7000 Kommentare finden sich auf der Videoplattform Youtube schon unter dem Clip, über eine Million Abonnenten hat der Youtube-Kanal von Finnel schon gesammelt. „Geiler Song, hab schon n Ohrwurm“, schreibt etwa ein Nutzer, „mega nice geworden“, lobt auch ein anderer. „Der Song ist einfach mega. Dorfkinder halten zusammen“, erklärt ein weiterer.