Medienberichte: FC Bayern führt Gespräche mit Jonathan Tahs Management

Jonathan Tah zählt zu den Stützen der Leverkusener Meistermannschaft. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. Die Zukunft des Innenverteidigers ist offen.









Der FC Bayern München hat laut Medienberichten Interesse an Nationalspieler Jonathan Tah vom deutschen Meister Bayer Leverkusen. Sky und „Bild“ berichteten am Mittwochabend von ersten Gesprächen zwischen Vertretern des FC Bayern und Tahs Management. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger steht in Leverkusen noch bis 2025 unter Vertrag und soll den Angaben zufolge keine Ausstiegsklausel haben. Bayer will den Vertrag mit dem Stammspieler unter Trainer Xabi Alonso verlängern.



In München stehen derzeit die Innenverteidiger Matthijs de Ligt, Eric Dier, Dayot Upamecano und Minjae Kim unter Vertrag. Keiner der vier Profis war unter dem scheidenden Trainer Thomas Tuchel in dieser Saison gesetzt. Als Nachfolger Tuchels ist Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick mittlerweile der Favorit.

− dpa